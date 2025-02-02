File derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi

AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 19. haftası dev bir maça sahne oldu. Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan file derbisinde kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 16. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 6. yenilgisini yaşadı.

FENERBAHÇE, SET VERMEDİ

Galatasaray: Lazovic,Yasemin Güveli, Carutasu, İlkin Aydın, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ayçin Akyol)

Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Drca, Ana Cristina (Gizem Örge, Meliha Diken, Liza Safronova)

Setler: 18-25, 16-25, 17-25

Süre: 74 dakika (25, 26, 23)