File derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı set vermeden mağlup etti Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0'lık skorla yendi.

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Sultanlar Ligi'nin 19. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.

Stefano Lavarini'nin çalıştırdığı Fenerbahçe ile Guillermo Hernandez yönetimindeki Galatasaray, karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe set vermedi

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 25-20, 25-18 ve 25-20'lik setler sonucunda mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, liderliğe devam etti

Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, liderliğine devam etti. Sarı-lacivertliler, yalnızca ligin 2. haftasında Eczacıbaşı'na 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.

Derbiden yenilgiyle ayrılan Galatasaray ise 19 maç sonunda 9 galibiyet ve 10 mağlubiyetle haftayı 7. sırada noktaladı.

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Muratpaşa Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise evinde Aydın BŞB'yi konuk edecek.