File derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı set vermeden mağlup etti

Sultanlar Ligi'nin 19. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.
Stefano Lavarini'nin çalıştırdığı Fenerbahçe ile Guillermo Hernandez yönetimindeki Galatasaray, karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe set vermedi
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 25-20, 25-18 ve 25-20'lik setler sonucunda mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertliler, liderliğe devam etti
Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, liderliğine devam etti. Sarı-lacivertliler, yalnızca ligin 2. haftasında Eczacıbaşı'na 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.
Derbiden yenilgiyle ayrılan Galatasaray ise 19 maç sonunda 9 galibiyet ve 10 mağlubiyetle haftayı 7. sırada noktaladı.
Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Muratpaşa Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise evinde Aydın BŞB'yi konuk edecek.
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