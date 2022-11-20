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    File derbisinde kazanan Fenerbahçe

    Sultanlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
    • 20.11.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 17:00
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    File derbisinde kazanan Fenerbahçe

    Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftası derbi mücadelesine sahne oldu. İki güçlü ekibin Burhan Felek Vestel Salonu'nda karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 yendi.

    Fenerbahçe, set vermeden kazandı

    Ligde altıncı maçında dördüncü galibiyetini alan Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken, Galatasaray ilk kez mağlup oldu.

    Maça hızlı başlayan konuk ekip Fenerbahçe, ilk seti 25-16 kazandı. İkinci sette de etkili olan sarı-lacivertliler, bu seti de 25-19 alarak 2-0 öne geçti.

    Karşılaşmanın üçüncü setinde etkili servis kullanan Fenerbahçe, seti 25-20 ve karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

    File derbisinde kazanan Fenerbahçe #1

    File derbisinde kazanan Fenerbahçe #2

    File derbisinde kazanan Fenerbahçe #3

    File derbisinde kazanan Fenerbahçe #4

    File derbisinde kazanan Fenerbahçe #5


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