File derbisinde kazanan Fenerbahçe

Sultanlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftası derbi mücadelesine sahne oldu. İki güçlü ekibin Burhan Felek Vestel Salonu'nda karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Fenerbahçe, set vermeden kazandı

Ligde altıncı maçında dördüncü galibiyetini alan Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken, Galatasaray ilk kez mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Fenerbahçe, ilk seti 25-16 kazandı. İkinci sette de etkili olan sarı-lacivertliler, bu seti de 25-19 alarak 2-0 öne geçti.

Karşılaşmanın üçüncü setinde etkili servis kullanan Fenerbahçe, seti 25-20 ve karşılaşmayı da 3-0 kazandı.