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File derbisinde kazanan Galatasaray
Efeler Ligi'nin 6. hafta derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
- 28.10.2022 - 17:09
- Güncelleme : 28.10.2022 - 17:15
Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. haftasının açılışında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 3-1 kazandı.
Galatasaray 4. galibiyetine ulaştı
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, 6 haftada 4. galibiyetine ulaştı ve puanını 12'ye yükseltti. Ligde 2. mağlubiyetini alan sarı lacivertliler ise 9 puanda kaldı.
Set sonuçları
Galatasaray 25 - 22 Fenerbahçe
Galatasaray 22 - 25 Fenerbahçe
Galatasaray 25 - 20 Fenerbahçe
Galatasaray 25 - 22 Fenerbahçe