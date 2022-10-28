File derbisinde kazanan Galatasaray

Efeler Ligi'nin 6. hafta derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. haftasının açılışında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 3-1 kazandı.

Galatasaray 4. galibiyetine ulaştı

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, 6 haftada 4. galibiyetine ulaştı ve puanını 12'ye yükseltti. Ligde 2. mağlubiyetini alan sarı lacivertliler ise 9 puanda kaldı.

Set sonuçları

Galatasaray 25 - 22 Fenerbahçe

Galatasaray 22 - 25 Fenerbahçe

Galatasaray 25 - 20 Fenerbahçe

Galatasaray 25 - 22 Fenerbahçe