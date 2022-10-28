Petrol
93.92
-1.18%
Euro
18.4932
-0.30%
Dolar
18.6082
0.05%
Altın
983.04
-1.12%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
385.075
-0.47%
BTXN Coin
10.61
0.47%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    File derbisinde kazanan Galatasaray

    Efeler Ligi'nin 6. hafta derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
    • 28.10.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 17:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    File derbisinde kazanan Galatasaray

    Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. haftasının açılışında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 3-1 kazandı.

    Galatasaray 4. galibiyetine ulaştı

    Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, 6 haftada 4. galibiyetine ulaştı ve puanını 12'ye yükseltti. Ligde 2. mağlubiyetini alan sarı lacivertliler ise 9 puanda kaldı.

    File derbisinde kazanan Galatasaray #1

    Set sonuçları

    Galatasaray 25 - 22 Fenerbahçe

    Galatasaray 22 - 25 Fenerbahçe

    Galatasaray 25 - 20 Fenerbahçe

    Galatasaray 25 - 22 Fenerbahçe

    File derbisinde kazanan Galatasaray #2


    Üst düzey Twitter yöneticilerini kovdu
    Teknoloji

    Üst düzey Twitter yöneticilerini kovdu

    Ziraat Bankası'ndan akaryakıt kampanyası! Başvuru şartları neler? İşte Son tarih!
    Gündem

    Ziraat Bankası'ndan akaryakıt kampanyası! Başvuru şartları neler? İşte Son tarih!

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!

    Görüş Bildir