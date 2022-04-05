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Filede Türk derbisi! Fenerbahçe - Vakıfbank rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filede Türk derbisi! Fenerbahçe - Vakıfbank rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, 2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinin ikinci ayağında VakıfBank ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Vakıfbank rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?