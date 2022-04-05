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- Filede Türk derbisi! Fenerbahçe - Vakıfbank rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filede Türk derbisi! Fenerbahçe - Vakıfbank rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 05.04.2022 - 10:47
2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, iki Türk temsilcisi Fenerbahçe ve VakıfBank karşı karşıya geldi.
Şampiyonlar Ligi kupasını 4 kez müzesine götüren VakıfBank, Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantajı eline geçirdi.
Akabinde gözler karşılaşmanın rövanş maçına çevrildi. Voleybol tutkunları, Fenerbahçe - VakıfBank maçının saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.
Peki, Fenerbahçe - Vakıfbank rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
FENERBAHÇE - VAKIFBANK RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Opet - Vakıfbank rövanş maçı, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak ve TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak. Vakıfbank - Fenerbahçe karşılaşması, S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile Süper Finalde karşılaşacak.