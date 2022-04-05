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    Filede Türk derbisi! Fenerbahçe - Vakıfbank rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe Opet, 2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinin ikinci ayağında VakıfBank ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Vakıfbank rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 10:47
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    Filede Türk derbisi! Fenerbahçe - Vakıfbank rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, iki Türk temsilcisi Fenerbahçe ve VakıfBank karşı karşıya geldi.

    Şampiyonlar Ligi kupasını 4 kez müzesine götüren VakıfBank, Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantajı eline geçirdi.

    Akabinde gözler karşılaşmanın rövanş maçına çevrildi. Voleybol tutkunları, Fenerbahçe - VakıfBank maçının saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

    Peki, Fenerbahçe - Vakıfbank rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

    FENERBAHÇE - VAKIFBANK RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Opet - Vakıfbank rövanş maçı, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak ve TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak. Vakıfbank - Fenerbahçe karşılaşması, S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

    Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile Süper Finalde karşılaşacak.

    Filede Türk derbisi! Fenerbahçe - Vakıfbank rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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