Filenin Efeleri, ABD'ye yenildi 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu.

ensonhaber.com

Filenin Efeleri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Kritik maç Yoyogi Spor Salonu'nda oynandı. Heyecan dolu müsabakayı ABD, setlerde 3-1 kazandı. Ay-yıldızlılar, elemelerdeki dördüncü maçında yarın TSİ 13.30’da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

ABD ile 2022'de karşılaştık

ABD, Tokyo 2020 Olimpiyatı’nda gruptan çıkamamış, 2016 Rio’da ise bronz, 2022 Dünya Şampiyonası’nda 6., 2018’de de bronz madalya elde etmişti. Türkiye ile ABD en son 2022 Dünya Şampiyonası 16’lı turda eşleşmiş, Ay-Yıldızlılar iyi bir mücadele ortaya koysa da sahadan 3-2 yenik ayrılmıştı. Bu arada Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek. Öte yandan 2023 milli sezonunda, CEV Avrupa Altın Ligi ve FIVB Dünya Challenger Kupası Şampiyonluğu sonrası 2024 Milletler Ligi’ne ilk kez katılıma hakkı elde eden Filenin Efeleri, son olarak Avrupa Şampiyonası’nı 13. bitirmişti.

1 galibiyet 2 mağlubiyet

A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'nda şu ana kadar 3 maçta parkeye çıktı. Filenin Efeleri, grubun ilk maçında Sırbistan'ı 3-1'lik skorla devirdi. A Milli Erkek Voleybol Takımı ikinci maçta ise Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Efeleri, 3. maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu.