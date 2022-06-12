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    Filenin Efeleri dörtlü finalde! Hırvatistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final'e yazdıran Filenin Efeleri, yarı finalde ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak. Peki Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç detayları...
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 10:50
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    Filenin Efeleri dörtlü finalde! Hırvatistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.

    Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi daha önce garantilemişti.

    Milliler, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını Hırvatistan'da oynayacak.

    Voleybol severler, Hırvatistan- Türkiye maçını kaçırmamak adına tarih ve saati araştırıyor.

    Peki Hırvatistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    Hırvatistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Altın Ligi finalleri 18-19 Haziran'da düzenlenecek. Millilerin maç günü ve saati henüz netleşmedi. Müsabaka ise TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    Filenin Efeleri dörtlü finalde! Hırvatistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

     

     


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