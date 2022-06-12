Filenin Efeleri dörtlü finalde! Hırvatistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri dörtlü finalde! Hırvatistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final'e yazdıran Filenin Efeleri, yarı finalde ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak. Peki Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç detayları...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.

Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi daha önce garantilemişti.

Milliler, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını Hırvatistan'da oynayacak.

Voleybol severler, Hırvatistan- Türkiye maçını kaçırmamak adına tarih ve saati araştırıyor.

Peki Hırvatistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Hırvatistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Altın Ligi finalleri 18-19 Haziran'da düzenlenecek. Millilerin maç günü ve saati henüz netleşmedi. Müsabaka ise TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.