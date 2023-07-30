Filenin Efeleri FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı mağlup ederek Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

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AA & Ensonhaber

FIVB Challanger Kupası'nda final maçı, heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne oldu.

Ev sahibi Katar'ı yenerek şampiyon olduk

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın, ev sahibi Katar ile karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla milliler oldu. Filenin Efeleri böylece turnuvayı şampiyon tamamladı.

Milli takım, Milletler Ligi'ne gidiyor

Ayrıca Filenin Efeleri bu başarının ardından gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Final karşılaşmasını, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.

FIVB Challenger Kupası’nda namağlup şampiyon olan Millilerimiz, çeyrek finalde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1, yarı finalde de Ukrayna’yı 3-2 mağlup etmişti.

Katar-Türkiye: 2-3

SALON: Aspire

HAKEMLER: Andrew Robb Charles (Kanada), Mirko Jankovic (Sırbistan)

KATAR: Stevanovic, Raimi, İbrahim, Youssef, Renan, Abunabot, Naji (L) (Mubarak, Vasic, Diagne, Georgiev)

TÜRKİYE: Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Burutay, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Mirza, Mert Matiç)

SETLER: 13-25, 25-21, 18-25, 25-22, 9-15

SÜRE: 1 saat 59 dakika

Bakan Bak'dan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Ba, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Her geçen gün yükselen bir başarı grafiğimizin olduğu voleybol branşında tarihi bir başarı daha elde ettik. Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda Katar’ı finalde yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı tebrik ediyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın da FIVB Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaşması bizleri gururlandırdı. Türkiye’nin ‘voleybol ülkesi’ olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri kutluyorum. 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mıza başarılar diliyorum.

Federasyon Başkanı Üstündağ: "Tarihimizde ilk kez Milletler Ligi'ne çıktık"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kupa finalinin ardından yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ortaya iyi bir oyun koyarak maçı kazandıklarını söyledi.

Aslında rahat kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını aktaran Üstündağ,

Kolay bir maç olması gerekiyordu ancak biz zora soktuk. Ben her şeyden önce taraftara çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden kendilerini kutluyorum. Maçın sonuna kadar bizleri yalnız bırakmadılar.

ifadelerini kullandı.

"Dünyada her yer Türkiye" diyen Üstündağ, şunları kaydetti: