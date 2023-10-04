Filenin Efeleri, Japonya'ya mağlup oldu
ensonhaber.com

2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, dördüncü maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Tokyo kentindeki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk seti 25-15 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci sette de üstün bir görüntü ortaya koyan Japonya, 25-20'yle durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü seti de 25-19 alan Japonya, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

Filenin Efeleri, Japonya'ya mağlup oldu

Sıradaki rakibimiz Finlandiya

Ay-yıldızlılar bu sonuçla grubunu ilk 2 sırada tamamlama ve Paris Olimpiyatları'na elemelerden katılma umutlarını tüketti.

Efeler'in Milletler Ligi ön eleme aşamasından Olimpiyatlar'a katılma imkanı devam ediyor.

Milli Takım bir sonraki maçında Finlandiya ile karşılaşacak.