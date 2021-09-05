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- Filenin Efeleri, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti
Filenin Efeleri, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 15:22
- Güncelleme : 05.09.2021 - 16:57
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Filenin Efeleri, Finlandiya'da düzenlenen organizasyonda yoluna doludizgin devam ediyor.
C Grubu'ndaki ilk maçında olimpiyat ikincisi Rusya 3-1 mağlup eden Voleybol Erkek Milli Takımımız, turnuvaya müthiş bir başlangıç yapmıştı. Millilerimiz, grubundaki ikinci maçında ise İspanya'yı 3-1 mağlup ederek, 2'de 2 yapmıştı.
Filenin Efeleri, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti İZLE
GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİK
Efeler, gruptaki üçüncü müsabakasında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.
İlk seti 25-22 üstün tamamlayan Milli Takımımız, ikinci seti 25-12, son seti de 25-15 kazanmayı başardı.
C Grubu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşan Filenin Efeleri, rakibini 3-0 mağlup ederek üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.
Bu galibiyetle Milli Takımımız gruptan çıkmayı garantiledi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta kalan iki maçında Hollanda ve Finlandiya ile karşılaşacak.