Filenin Efeleri, 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki 3. maçında Kuzey Makedonya'yı yenerek 3'te 3 yaptı.

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Filenin Efeleri, Finlandiya'da düzenlenen organizasyonda yoluna doludizgin devam ediyor.

C Grubu'ndaki ilk maçında olimpiyat ikincisi Rusya 3-1 mağlup eden Voleybol Erkek Milli Takımımız, turnuvaya müthiş bir başlangıç yapmıştı. Millilerimiz, grubundaki ikinci maçında ise İspanya'yı 3-1 mağlup ederek, 2'de 2 yapmıştı.

Filenin Efeleri, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti İZLE



GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİK

Efeler, gruptaki üçüncü müsabakasında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 25-22 üstün tamamlayan Milli Takımımız, ikinci seti 25-12, son seti de 25-15 kazanmayı başardı.

C Grubu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşan Filenin Efeleri, rakibini 3-0 mağlup ederek üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Bu galibiyetle Milli Takımımız gruptan çıkmayı garantiledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta kalan iki maçında Hollanda ve Finlandiya ile karşılaşacak.