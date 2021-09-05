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    Filenin Efeleri, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti

    Filenin Efeleri, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti

    Filenin Efeleri, 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki 3. maçında Kuzey Makedonya'yı yenerek 3'te 3 yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 16:57
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    2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Filenin Efeleri, Finlandiya'da düzenlenen organizasyonda yoluna doludizgin devam ediyor.

    C Grubu'ndaki ilk maçında olimpiyat ikincisi Rusya 3-1 mağlup eden Voleybol Erkek Milli Takımımız, turnuvaya müthiş bir başlangıç yapmıştı. Millilerimiz, grubundaki ikinci maçında ise İspanya'yı 3-1 mağlup ederek, 2'de 2 yapmıştı.

    Filenin Efeleri, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti İZLE

    GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİK

    Efeler, gruptaki üçüncü müsabakasında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.

    İlk seti 25-22 üstün tamamlayan Milli Takımımız, ikinci seti 25-12, son seti de 25-15 kazanmayı başardı.

    C Grubu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşan Filenin Efeleri, rakibini 3-0 mağlup ederek üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

    Bu galibiyetle Milli Takımımız gruptan çıkmayı garantiledi.

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta kalan iki maçında Hollanda ve Finlandiya ile karşılaşacak.

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    Filenin Efeleri, Kuzey Makedonya yı mağlup etti #2

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