Filenin Efeleri, Macaristan'ı devirdi A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'ı 3-0 yendi.

Haber Merkezi

2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Filenin Efeleri, sahasında rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Milli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Danimarka'ya 3-0 yenilmişti.

ÜÇÜNCÜ MAÇ YİNE MACARİSTAN'A KARŞI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçını da deplasmanda daha sonra duyurulacak tarihte Macaristan ile oynayacak.

MAÇ 66 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Olivier Guillet (Fransa)

Türkiye: Efe Bayram, Mert Matik, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija (Volkan Döne, Burakhan Tosun, Mirza Lagumdzija)

Macaristan: Keen, Horvath, Ambrus, Bibok, Kecskemeti, Boldizsar (Kiss, Takacs, Szabo, Peter, Szalai, Varga)

Setler: 25-11, 25-10, 25-17

Süre: 66 dakika (21, 20, 25)