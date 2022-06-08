Petrol
121.18
0.51%
Euro
18.3226
1.94%
Dolar
17.0871
1.99%
Altın
1.017
1.96%
Borsa
2656
0.28%
Bitcoin
523.022
5.07%
BTXN Coin
10.95
-3.52%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Filenin Efeleri namağlup! Slovakya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz'i 3-0 yenen Filenin Efeleri, Dörtlü Finaller'de yer almayı garantiledi. Sıradaki maç ise Slovakya ile oynanacak. Peki Slovakya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filenin Efeleri namağlup! Slovakya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, seriyi galibiyetle sürdürüyor.

    İlk maçında Slovakya’yı 3-0 yenen Filenin Efeleri, dörtlü finalde yeniden mücadele verecek.

    Heyecanlı anları kaçırmak istemeyen voleybol tutkunları, maçın detaylarını araştırıyor.

    Peki Slovakya-Türkiye erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

    Slovakya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubundaki 4’üncü maçında 11 Haziran Pazartesi günü Slovakya ile mücadele edecek.

    Saat 18:00'da başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    Filenin Efeleri namağlup! Slovakya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Tel Rıfatlı sivillerin yurda dönüş umudu Türkiye
    Gündem

    Tel Rıfatlı sivillerin yurda dönüş umudu Türkiye

    Dünyanın en pahalı 10 oyuncusu açıklandı
    Futbol

    Dünyanın en pahalı 10 oyuncusu açıklandı

    Görüş Bildir