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- Filenin Efeleri namağlup! Slovakya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Efeleri namağlup! Slovakya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz'i 3-0 yenen Filenin Efeleri, Dörtlü Finaller'de yer almayı garantiledi. Sıradaki maç ise Slovakya ile oynanacak. Peki Slovakya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 08.06.2022 - 10:20
CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, seriyi galibiyetle sürdürüyor.
İlk maçında Slovakya’yı 3-0 yenen Filenin Efeleri, dörtlü finalde yeniden mücadele verecek.
Heyecanlı anları kaçırmak istemeyen voleybol tutkunları, maçın detaylarını araştırıyor.
Peki Slovakya-Türkiye erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Slovakya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubundaki 4’üncü maçında 11 Haziran Pazartesi günü Slovakya ile mücadele edecek.
Saat 18:00'da başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.