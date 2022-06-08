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Filenin Efeleri namağlup! Slovakya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri namağlup! Slovakya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz'i 3-0 yenen Filenin Efeleri, Dörtlü Finaller'de yer almayı garantiledi. Sıradaki maç ise Slovakya ile oynanacak. Peki Slovakya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?