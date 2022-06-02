Filenin Efeleri namağlup! Türkiye - Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri namağlup! Türkiye - Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2022 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor...

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Gruptaki ilk maçında Slovakya'yı 3-0 yenen Ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Portekiz'i 3-1 mağlup eden Filenin Efeleri, grubunda ikide iki yaptı. Akabinde ise gözler üçüncü maça çevrildi.

Voleybol severler, büyük bir heyecanla Türkiye - Portekiz voleybol maçının tarih ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki Türkiye - Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Türkiye - Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Portekiz voleybol maçı, 5 Haziran 2022 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonunda oynanacak müsabaka, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Üç grupta ilk sırayı alan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final etabında karşı karşıya gelecek.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise önümüzdeki yıl FIVB Milletler Ligi biletini alacak.