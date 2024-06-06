Filenin Efeleri, Polonya'ya yenildi

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2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki ikinci maçında A Milli Takım ile Polonya, Japonya'da karşı karşıya geldi.
Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmayı Polonya 25-19, 25-12 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.
Milliler, galibiyetle tanışamadı
Japonya'daki ilk maçında Slovenya'ya da 3-0 yenilen Milliler, turnuvanın Antalya'da gerçekleşen ilk etabını galibiyet alamadan tamamlamıştı.
Polonya ise Milletler Ligi'nde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanırken tek yenilgisini Antalya etabında Slovenya karşısında almıştı.
Sıradaki rakip İran
Ay-yıldızlılar sıradaki maçında 8 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da İran ile karşı karşıya gelecek.
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