Filenin Efeleri, Polonya'ya yenildi
ensonhaber.com

2024 FIVB Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ile Polonya, Japonya'da karşı karşıya geldi.

Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmayı Polonya 25-19, 25-12 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

Milliler, galibiyetle tanışamadı

Japonya'daki ilk maçında Slovenya'ya da 3-0 yenilen Milliler, turnuvanın Antalya'da gerçekleşen ilk etabını galibiyet alamadan tamamlamıştı.

Polonya ise Milletler Ligi'nde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanırken tek yenilgisini Antalya etabında Slovenya karşısında almıştı.

Sıradaki rakip İran

Ay-yıldızlılar sıradaki maçında 8 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da İran ile karşı karşıya gelecek.