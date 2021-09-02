Filenin Efeleri, Rusya'yı mağlup etti

Filenin Efeleri, Rusya'yı mağlup etti

Filenin Efeleri, Erkekler Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekibimiz nefes kesen ilk seti 29-27 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-16'lık skorla Rusya kazandı ve maçta durum 1-1 oldu.

Mililerimiz 3. seti 25-21 alarak setlerde bir kez daha öne geçti: 2-1

Filenin Efeleri, Rusya'yı mağlup etti İZLE

RUSYA’YI DEVİRDİK

4. seti de 25-19 önde bitiren Filenin Efeleri, güçlü rakibi Rusya'yı 3-1 mağlup etti.

CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alıyor.