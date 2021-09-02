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    Filenin Efeleri, Rusya'yı mağlup etti

    Filenin Efeleri, Rusya'yı mağlup etti

    Filenin Efeleri, Erkekler Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 19:13
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 19:39
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    A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi.

    Ay-yıldızlı ekibimiz nefes kesen ilk seti 29-27 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-16'lık skorla Rusya kazandı ve maçta durum 1-1 oldu.

    Mililerimiz 3. seti 25-21 alarak setlerde bir kez daha öne geçti: 2-1

    Filenin Efeleri, Rusya'yı mağlup etti İZLE

    Filenin Efeleri, Rusya yı mağlup etti #1

    RUSYA’YI DEVİRDİK

    4. seti de 25-19 önde bitiren Filenin Efeleri, güçlü rakibi Rusya'yı 3-1 mağlup etti.

    CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alıyor.

    Filenin Efeleri, Rusya yı mağlup etti #2

    Filenin Efeleri, Rusya yı mağlup etti #3

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