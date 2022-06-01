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    Filenin Efeleri sahada! Türkiye-Portekiz voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2022 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Peki Türkiye-Portekiz erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 11:21
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    Filenin Efeleri sahada! Türkiye-Portekiz voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Filenin Efeleri, sahada...

    CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Slovakya’yı 3-0 yendi.

    Filenin Efeleri, grubun ikinci müsabakasında Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak.

    Heyecanlı anları kaçırmak istemeyen voleybol tutkunları, maçın detaylarını araştırıyor.

    Peki Türkiye-Portekiz erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

    Türkiye-Portekiz voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Filenin Efeleri, grubun ikinci müsabakasında da 1 Haziran Çarşamba günü saat 23.00’da Portekiz ile sahada olacak.

    Portekiz'deki Viana do Castelo Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    Filenin Efeleri sahada! Türkiye-Portekiz voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? #1


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