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- Filenin Efeleri sahada! Türkiye-Portekiz voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Efeleri sahada! Türkiye-Portekiz voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2022 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Peki Türkiye-Portekiz erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 01.06.2022 - 11:21
Filenin Efeleri, sahada...
CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Slovakya’yı 3-0 yendi.
Filenin Efeleri, grubun ikinci müsabakasında Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak.
Heyecanlı anları kaçırmak istemeyen voleybol tutkunları, maçın detaylarını araştırıyor.
Peki Türkiye-Portekiz erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Türkiye-Portekiz voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Efeleri, grubun ikinci müsabakasında da 1 Haziran Çarşamba günü saat 23.00’da Portekiz ile sahada olacak.
Portekiz'deki Viana do Castelo Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.