Filenin Efeleri, Sırbistan'ı yendi Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

ensonhaber.com

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Milliler gruptaki ikinci maçını yarın (pazar sabaha karşı) TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak.

Türkiye grupta ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.

Oyun hakkında

Sırbistan: Krsmanovic, Atanasijevic, Kujundzic, Podrascanin, Todorovic, Kovacevic (Kapur, Peric, Luburic)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Faik Samet Güneş, Yasin Aydın)

Setler: 22-25, 25-20, 14-25, 20-25

Süre: 104 dakika (24, 25, 26, 29)