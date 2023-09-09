Filenin Efeleri, Slovenya'ya yenilerek Avrupa Şampiyonası'na veda etti A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya'ya 3-2 kaybetti. Bu sonuçla milliler, turnuvaya veda etti.

ensonhaber.com

Bulgaristan'ın Varna kentindeki Kültür ve Spor Sarayı'nda oynanan CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında D Grubu'nu 4. tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı ile B Grubu'nu yenilgisiz 1. bitiren Slovenya karşılaştı.

Milliler 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Slovenya geriden gelerek kazandı

Milli Takım ilk iki seti 25-20 ve 25-22 kazansa da sonraki setleri rakibinin kazanmasına engel olamadı.

Slovenya, ay-yıldızlı takımımıza maçın geri kalan setlerinde 25-21, 25-23 ve 15-13'lük üstünlük kurdu ve karşılaşmayı 3-2 kazanarak adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

Art arda 4. kez son 16'da elendik

Bu sonuçla Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na üst üste 4. kez son 16 turunda veda etmiş oldu.

Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari ile Bulgaristan'ın Varna kentlerinde yapılacak.

Şampiyonada yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.