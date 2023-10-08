Filenin Efeleri, Tunus'u set vermeden yendi

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. ve son maçında Tunus ile karşı karşıya geldi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, 25-13, 25-22 ve 29-27'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Milliler, grubunu 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı. Tunus ise 7. maçından da mağlup ayrıldı.
Katılım şansımız Milletler Ligi'nden sonra belli olacak
Grubunda ilk 2'ye giremeyerek olimpiyat eleme turnuvasında Paris 2024'e katılma hakkı elde edemeyen milliler, katılım şansını 2024 Voleybol Milletler Ligi'nin sonrasına bıraktı.
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