Filenin Efeleri, Yunanistan'ı mağlup etti CEV Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başaran A Milli Takım turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

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Grupta oynadığı ilk iki maçı kaybeden A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılan mücadelenin ilk setini rakibimiz Yunanistan 25-22 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci seti 26-24 alarak skora dengeyi getiren ay-yıldızlılar, 3. setten 25-19 ve 4. setten de 25-23 galip ayrılarak maçı 3-1 kazandı.

Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 3-0, ikinci maçında ise Romanya'ya da 3-2 mağlup olmuştu.

Millilerin turnuvadaki diğer maçları ise şu şekilde:

4 Eylül Pazartesi:

20.00 Portekiz-Türkiye

5 Eylül Salı:

20.00 Türkiye-İsrail

Turnuva formatı

Organizasyonda İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Kuzey Makedonya (C Grubu) ve İsrail'in (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 9-10 Eylül, çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari şehri ve Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.

Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.