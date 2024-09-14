Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belirlendi
DHA

2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası’nın kura çekimi, Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleştirildi.

Filenin Efeleri’nin beşinci kez yer alacağı ve bu yıl ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası’nda G Grubu’nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.

GRUPLAR

A Grubu: Filipinler, İran, Mısır, Tunus

B Grubu: Polonya, Hollanda, Katar, Romanya

C Grubu: Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore

D Grubu: ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya

E Grubu: Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili

F Grubu: İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir

G Grubu: Japonya, Kanada, Türkiye, Libya

H Grubu: Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin

FİLİPİNLER'DE YAPILACAK

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler’de düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editör