Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belirlendi A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu.

DHA

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası’nın kura çekimi, Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleştirildi.

Filenin Efeleri’nin beşinci kez yer alacağı ve bu yıl ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası’nda G Grubu’nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.

GRUPLAR

A Grubu: Filipinler, İran, Mısır, Tunus

B Grubu: Polonya, Hollanda, Katar, Romanya

C Grubu: Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore

D Grubu: ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya

E Grubu: Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili

F Grubu: İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir

G Grubu: Japonya, Kanada, Türkiye, Libya

H Grubu: Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin

FİLİPİNLER'DE YAPILACAK

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler’de düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)