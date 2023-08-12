Filenin Genç Sultanları dünya ikincisi oldu FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada ABD'ye 3-2 yenildi ve dünya ikincisi oldu.

AA Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında Türkiye, ABD ile karşı karşıya geldi. İlk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçen Ay-Yıldızlılar ikinci seti geriden gelerek 25-23 aldı ve durumu 2-0'a getirdi. ABD'yi durduramadık Üçüncü seti 25-22 kazanan ABD maçta skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan ABD seti 25-16 alarak maça 2-2'lik eşitliği getirmeyi başardı. Karar setini 15-10 alan ABD, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak dünya şampiyonluğunu elde etti. Daha önce 2011'de bu organizasyonda altın madalya alan Türkiye, 2007'den sonra bir kez daha gümüş madalya kazandı.