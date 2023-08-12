Filenin Genç Sultanları dünya ikincisi oldu

AA
Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında Türkiye, ABD ile karşı karşıya geldi.
İlk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçen Ay-Yıldızlılar ikinci seti geriden gelerek 25-23 aldı ve durumu 2-0'a getirdi.
ABD'yi durduramadık
Üçüncü seti 25-22 kazanan ABD maçta skoru 2-1 yaptı.
Dördüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan ABD seti 25-16 alarak maça 2-2'lik eşitliği getirmeyi başardı.
Karar setini 15-10 alan ABD, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak dünya şampiyonluğunu elde etti.
Daha önce 2011'de bu organizasyonda altın madalya alan Türkiye, 2007'den sonra bir kez daha gümüş madalya kazandı.