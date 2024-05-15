Filenin Sultanları, 22 maç sonra Japonya'ya yenildi A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olurken 22 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

AA & Ensonhaber

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı ilk hafta mücadelelerine mağlubiyetle başlayan ay-yıldızlı ekibin 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı.

Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren dünya bir numarası, son şampiyon "Filenin Sultanları", molaya üç sayılık farkla geride girdi: 14-11.

İlk seti 2 sayı farkla verdik

Mola sonrası farkı kapatmakta zorluk çeken ay-yıldızlı ekip, 6 sayı (17-11) geriye düştü. Daha sonraki bölümde farkı kapatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, setin sonlarına doğru farkı 1'e indirdi: 22-21. Rakibinin setin son bölümündeki üstün oyununa engel olamayan "Filenin Sultanları", ilk seti iki sayı farkla 25-23 kaybetti.

İkinci set

İkinci sete kötü başlayan Türkiye, Japonya karşısında 12-4 geriye düşmesine rağmen 17-17 eşitliği yakaladı. Rakibine karşı 21-19 öne geçen "Filenin Sultanları", skor üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci seti de 25-21 yitirdi: 2-0.

Üçüncü set

Üçüncü sete iyi başlayan taraf ay-yıldızlılar oldu. Rakibine üstünlük kuran "Filenin Sultanları", karşılıklı sayılarla geçen seti 25-23 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü set

Dördüncü sete hızlı başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçta ilk kez rakibine 10 sayı fark attı: 19-9. Setin sonunda da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı takım, dördüncü seti 5 sayı farkla (25-20) kazanarak, skora 2-2'lik eşitliği getirdi.

Ay-yıldızlı ekip, beşinci seti 15-11, maçı da 3-2 kaybederek Milletler Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.

"Filenin Sultanları" 22 maç sonra yenildi

Milletler Ligi'nin Antalya etabındaki ilk mücadelesinde Japonya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki Milletler Ligi mücadelesinde Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan "Filenin Sultanları", o müsabakanın ardından Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmemiş, ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazanmıştı.

İkinci maçta Hollanda karşısında

Japonya-Türkiye karşılaşmasıyla Milletler Ligi'nin Antalya'daki ilk haftasında ikinci gün maçları tamamlandı.

"Filenin Sultanları", ilk haftanın ikinci maçında yarın saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Milli takımın bu mücadelesi, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Organizasyonda ayrıca yarın Almanya-İtalya, Bulgaristan-Japonya maçları yapılacak.

Japonya: 3 - Türkiye: 2

Salon: Antalya

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Japonya: Yamada, Iwasaki, Nishida, Watanabe, Ishikawa, Hayashi (Kojima, Kurogo, Araki, Seki, Wada, Miyabe, Inoue)

Türkiye: Cansu Özbay, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Vargas, Aslı Kalaç, Tuğba İvegin (Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Elif Şahin, Ayça Aykaç Altıntaş, İlkin Aydın)

Setler: 25-23, 25-21, 23-25, 20-25, 15-11

Süre: 127 dakika (27, 28, 29, 28, 15)