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    Filenin Sultanları, ABD'ye kaybetti

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile oynadığı mücadeleyi 3-1 kaybetti.
    • 07.10.2022 - 20:36
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 20:41
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    Filenin Sultanları, ABD'ye kaybetti

    FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile karşılaştı. Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı ay-yıldızlı ekibimiz 3-1 kaybetti.

    Maçtan 3-1 mağlup ayrıldık

    İlk setten 25-22 ayrılan millilerimiz, ikinci seti 25-21 kazanarak eşitliği yakaladı. Üçüncü setin sonlarında rakibine karşılık veremeyen ay-yıldızlar, 25-20 kaybederek 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette de rakibiyle başa baş bir mücadele ortaya koyan Filenin Sultanları, buna karşın setten 25-22, maçtan da 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla ay-yıldızlılar grupta 3. sıraya geriledi.

    Filenin Sultanları, ABD ye kaybetti #1

    Çeyrek finale kalmayı başarmıştık

    F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

    Filenin Sultanları, ABD ye kaybetti #2

    Son maçımız Sırbistan'a karşı

    Milli takım, grup maçlarını yarın TSİ 18.30'da oynayacağı Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.

    Filenin Sultanları, ABD ye kaybetti #3

    Filenin Sultanları, ABD ye kaybetti #4


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