Filenin Sultanları, ABD'ye kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile oynadığı mücadeleyi 3-1 kaybetti.

FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile karşılaştı. Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı ay-yıldızlı ekibimiz 3-1 kaybetti.

Maçtan 3-1 mağlup ayrıldık

İlk setten 25-22 ayrılan millilerimiz, ikinci seti 25-21 kazanarak eşitliği yakaladı. Üçüncü setin sonlarında rakibine karşılık veremeyen ay-yıldızlar, 25-20 kaybederek 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette de rakibiyle başa baş bir mücadele ortaya koyan Filenin Sultanları, buna karşın setten 25-22, maçtan da 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla ay-yıldızlılar grupta 3. sıraya geriledi.

Çeyrek finale kalmayı başarmıştık

F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

Son maçımız Sırbistan'a karşı

Milli takım, grup maçlarını yarın TSİ 18.30'da oynayacağı Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.