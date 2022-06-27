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    Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı

    Kadın Milli Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 mağlup etti.
    • 27.06.2022 - 02:35
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    Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı

    Salle Bir El Djir'de Cezayir ile karşılaşan Milliler, 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle ilk karşılaşmasını galip tamamladı.

    Oyunlara galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekipte Tutku Burcu Yüzgenç 14 sayıyla en skorer isim oldu.

    İkinci maç İtalya ile

    AA'nın haberine göre; Kadın Milli Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında bugün İtalya ile karşılaşacak.

    Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları na galibiyetle başladı #1

    Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları na galibiyetle başladı #2


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