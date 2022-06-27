Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı

Kadın Milli Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 mağlup etti.

Salle Bir El Djir'de Cezayir ile karşılaşan Milliler, 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle ilk karşılaşmasını galip tamamladı.

Oyunlara galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekipte Tutku Burcu Yüzgenç 14 sayıyla en skorer isim oldu.

İkinci maç İtalya ile

AA'nın haberine göre; Kadın Milli Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında bugün İtalya ile karşılaşacak.