Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-0'la geçti Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 5. maçına çıkan A Milli Takım, Almanya'yı; 25-15, 25-20 ve 28-26'lık setlerle 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve gruptan yenilgisiz lider olarak çıktı.

ensonhaber.com A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki son maçında ev sahiplerinden Almanya ile karşı karşıya geldi. Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini ay-yıldızlılar 25-15'le aldı. İkinci sette de rakibine göz açtırmayan Sultanlar, 25-20'yle durumu 2-0'a getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setten de 28-26 galip ayrıldı ve maçtan 3-0 galip ayrıldı. Belçika ile eşleştik Daniele Santarelli'nin ekibi bu sonuçla grubunu yenilgisiz lider olarak tamamladı ve A Grubu 4. sırada tamamlayan Belçika ile eşleşti. Filenin Sultanları'nın Belçika karşısındaki son 16 turu mücadelesi, 28 Ağustos'ta Brüksel'de oynanacak.

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