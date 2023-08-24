Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-0'la geçti

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki son maçında ev sahiplerinden Almanya ile karşı karşıya geldi.
Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini ay-yıldızlılar 25-15'le aldı. İkinci sette de rakibine göz açtırmayan Sultanlar, 25-20'yle durumu 2-0'a getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setten de 28-26 galip ayrıldı ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Belçika ile eşleştik
Daniele Santarelli'nin ekibi bu sonuçla grubunu yenilgisiz lider olarak tamamladı ve A Grubu 4. sırada tamamlayan Belçika ile eşleşti.
Filenin Sultanları'nın Belçika karşısındaki son 16 turu mücadelesi, 28 Ağustos'ta Brüksel'de oynanacak.