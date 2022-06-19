Filenin Sultanları, Almanya'yı set vermeden yendi

FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, müsabakayı 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sonuç ile birlikte Brezilya'daki 2. hafta karşılaşmalarında ilk galibiyetini almış oldu.

Son maçta rakip Güney Kore

Filenin Sultanları, Milletler Ligi ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bugün TSİ 22.00’de Güney Kore ile karşılaşacak.