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    Filenin Sultanları, Almanya'yı set vermeden yendi

    FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 01:58
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 02:08
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    Filenin Sultanları, Almanya'yı set vermeden yendi

    Brezilya'nın başkenti Brasilia'da FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, müsabakayı 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sonuç ile birlikte Brezilya'daki 2. hafta karşılaşmalarında ilk galibiyetini almış oldu.

    Son maçta rakip Güney Kore

    Filenin Sultanları, Milletler Ligi ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bugün TSİ 22.00’de Güney Kore ile karşılaşacak.

    Filenin Sultanları, Almanya yı set vermeden yendi #1


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