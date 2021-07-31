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    Filenin Sultanları, Arjantin'i mağlup etti

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020'de karşılaştığı Arjantin'i 3-0'lık skorla mağlup ederek gruptan yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 10:04
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    Filenin Sultanları, Arjantin'i mağlup etti

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de 4. grup maçına Arjantin karşısında çıktı.

    Millilerin gruptan çıkmak için karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması gerekiyordı. Filenin Sultanları, Arjantin karşısında set vermeden galibiyete uzandı.

    İlk seti Filenin Sultanları 23-25 kazanırken, ikinci seti de 20-25 üstün kapatan taraf oldu. Milliler son seti ise 25-18 kazandı.

    Filenin Sultanları, Arjantin'i mağlup etti İZLE

    Filenin Sultanları, Arjantin i mağlup etti #1

    TARİHİMİZDEKİ İLK ÇEYREK FİNAL

    Milli takım bu galibiyetin ardından puanını 7 yaptı.

    Tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez gruplardan çıkma başarısı gösterdi.

    Filenin Sultanları, B Grubu son maçında 2 Ağustos Pazartesi 08.20'de Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak.

    Filenin Sultanları, Arjantin i mağlup etti #2

    Filenin Sultanları, Arjantin i mağlup etti #3

    Filenin Sultanları, Arjantin i mağlup etti #4

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