Filenin Sultanları, Arjantin'i mağlup etti

Filenin Sultanları, Arjantin'i mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020'de karşılaştığı Arjantin'i 3-0'lık skorla mağlup ederek gruptan yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de 4. grup maçına Arjantin karşısında çıktı.

Millilerin gruptan çıkmak için karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması gerekiyordı. Filenin Sultanları, Arjantin karşısında set vermeden galibiyete uzandı.

İlk seti Filenin Sultanları 23-25 kazanırken, ikinci seti de 20-25 üstün kapatan taraf oldu. Milliler son seti ise 25-18 kazandı.

Filenin Sultanları, Arjantin'i mağlup etti İZLE



TARİHİMİZDEKİ İLK ÇEYREK FİNAL

Milli takım bu galibiyetin ardından puanını 7 yaptı.

Tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez gruplardan çıkma başarısı gösterdi.

Filenin Sultanları, B Grubu son maçında 2 Ağustos Pazartesi 08.20'de Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak.