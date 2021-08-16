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    Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na hazır

    Avrupa Voleybol Şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayan Filenin Sultanları, Romanya yolcusu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 11:11
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    Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na hazır

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 18 Ağustos-4 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

    Milliler; Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda ev sahibi Romanya'nın yanı sıra İsveç, Ukrayna, Hollanda ve Finlandiya ile mücadele edecek.

    İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan Filenin Sultanları, yarın Romanya'ya hareket edecek.

    Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası na hazır #1

    MİLLİLERİN 14 KİŞİLİK KADROSU

    Millilerin 14 kişilik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

    Cansu Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç.

    Millilerin, grup aşamasındaki maç programı ise şu şekilde:

    18 Ağustos 20.30 Romanya-Türkiye

    20 Ağustos 20.30 Türkiye-Ukrayna

    22 Ağustos 17.30 Türkiye-İsveç

    23 Ağustos 20.30 Türkiye-Finlandiya

    24 Ağustos 17.30 Hollanda-Türkiye

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