Filenin Sultanları, Brezilya'yı da mağlup etti Filenin Sultanları olarak bilinen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları yolunda karşılaştığı Brezilya'yı da set vermeden yenerek 5'te 5 yaptı.

ensonhaber.com 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Eleleri B Grubu karşılaşmasında Filenin Sultanları, beşinci maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan taraf olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız rakibini set vermeden mağlup etti. Elemelerde gruplarında “ilk 2” sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak. Filenin Sultanları yarın Japonya ile karşılaşacak. Set vermeden kazandık Türkiye - Brezilya: 3-0 1. set: 25-21 2. set: 29-27 3. set: 19-25 Vargas damgası A Milli Kadın Volebol Takımı'nın Brezilya'yı 3-0 yendiği maça yine Melissa Vargas damga vurdu. Milli sporcu 19 sayı, 2 blok, 17 hücumla oynadı. Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle: Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak. 16 Eylül Cumartesi Türkiye 3-0 Porto Riko 17 Eylül Pazar Türkiye 3-0 Bulgaristan 19 Eylül Salı Türkiye 3-1 Peru 20 Eylül Çarşamba Türkiye 3-1 Arjantin 22 Eylül Cuma 10.00 Türkiye 3–0 Brezilya 23 Eylül Cumartesi 13.30 Türkiye – Japonya / TRT SPOR 24 Eylül Pazar 10.00 Türkiye – Belçika / TRT SPOR

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