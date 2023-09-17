Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçında Bulgaristan'la karşılaştı. Sultanlar, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti ve ikide iki yaptı.

ensonhaber.com A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Eleme Turnuvası B Grubu'ndaki 2. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve grubunda 2'de 2 yaptı. 2'de 2 ile başladık Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maça tutuk başlayan milliler, direkt hatalarla rakibine çok fazla sayı verdiği seti 25-20 kazanmasını bildi. Bu sette 7 servis kaçıran ay-yıldızlılar, bloklarda rakibine 6-1'lik üstünlük kurmayı başardı. Dengeden geçen 2. setin sonunda 6-1'lik seri bulan Filenin Sultanları, seti 25-19 kazandı ve mücadelede 2-0 öne geçti. İlk sete göre farkı erken açmaya başlayan ve set boyunca rakibine büyük üstünlük kuran ay-yıldızlılar 3. seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı. İlk maçta da Porto Riko'yu aynı skorla geçen milliler grubunda 2'de 2 yaptı. Filenin Sultanları gruptaki 3. maçında salı günü TSİ 07.00'de Peru ile karşılaşacak. İlk 2 olimpiyat kotası alacak Olimpiyat oyunları elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek. Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya 1 numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında ilk 5'e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak. Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.

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