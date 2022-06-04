Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
494.176
0.51%
BTXN Coin
12.90
7.58%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-0'la geçti

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 3’üncü maçında Bulgaristan’ı 3-0 yendi.
    • 04.06.2022 - 21:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-0'la geçti

    Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen FIVB Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçındaki Bulgaristan ile karşılaştı.

    Maça iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Hücumdaki etkili oyununu, blok sayılarıyla destekleyen ay-yıldızlılar, 12-7’lik üstünlükle molaya gitti.

    Mola dönüşünde üstün oyununu devam ettiren milliler, ilk seti 25-19 kazandı.

    İkinci sette hücumda tutuk başlayan milliler, Saliha'nın savunmadaki iyi performansıyla oyuna tutunarak, teknik molaya 11-10 önde gitti. Moladan iyi dönen Bulgaristan skoru 16-13'e getirmeyi başardı.

    Bulgaristan'a set vermedik

    Setin sonlarına doğru toparlanan milliler, skoru 20-20'de eşitledi. Eda'nın da serivesteki iyi performansıyla milliler, 2'nci setide 25-21 kazanmayı başardı.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü sete de iyi başladı. Ay-yıldızlı takım yakaladığı seriyle 12-9 skorla teknik molaya gitti.

    Eda'nın etkili oyunuyla farkı açan milliler, skoru 21-14'e getirdi. Setin sonunda üstünlüğünü koruyan Filenin Sultanları; seti 25-16, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

    Filenin Sultanları, Bulgaristan ı 3-0 la geçti #1

    Filenin Sultanları, Bulgaristan ı 3-0 la geçti #2

    Filenin Sultanları, Bulgaristan ı 3-0 la geçti #3


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'de 'metaverse' kavramı yayılıyor
    Teknoloji

    Türkiye'de 'metaverse' kavramı yayılıyor

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Maske fiyatlarında şoke eden düşüş
    Gündem

    Maske fiyatlarında şoke eden düşüş

    Görüş Bildir