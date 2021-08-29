Filenin Sultanları, Çekya'yı mağlup etti

Filenin Sultanları, Çekya'yı mağlup etti

Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Çekya'yı 3-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Çekya ile karşı karşıya geldi.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleştirilen mücadeleye, bölgede yaşayan Türkler büyük ilgi gösterdi.



Filenin Sultanları Çekya'yı ilk sette 25-13 mağlup etti.

Çekya, Filenin Sultanları karşısında ikinci seti 25-22 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.





ÇEYREK FİNALDEYİZ

Filenin Sultanları, Çekya karşısında 3.seti 25-14 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti.

Son sette Filenin Sultanları, 25-13 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.





İSTİKLAL MARŞI'NDA BÜYÜK COŞKU

Maç öncesinde iki ülkenin de milli marşı okundu. İstiklal Marşımız okunduğu anda Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmayan Türk vatandaşlar marşa coşkuyla eşlik etti.

O etkileyici anları bir vatandaşımız da telefonuyla video kaydına aldı.

Türkiye-Çekya maçına Türk vatandaşlardan büyük ilgi İZLE