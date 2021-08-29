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    Filenin Sultanları, Çekya'yı mağlup etti

    Filenin Sultanları, Çekya'yı mağlup etti

    Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Çekya'yı 3-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 19:19
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 19:57
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    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Çekya ile karşı karşıya geldi.

    Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleştirilen mücadeleye, bölgede yaşayan Türkler büyük ilgi gösterdi.

    Filenin Sultanları Çekya'yı ilk sette 25-13 mağlup etti.

    Çekya, Filenin Sultanları karşısında ikinci seti 25-22 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

    Filenin Sultanları, Çekya yı mağlup etti #1

    ÇEYREK FİNALDEYİZ

    Filenin Sultanları, Çekya karşısında 3.seti 25-14 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti.

    Son sette Filenin Sultanları, 25-13 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

    Filenin Sultanları, Çekya yı mağlup etti #2

    İSTİKLAL MARŞI'NDA BÜYÜK COŞKU

    Maç öncesinde iki ülkenin de milli marşı okundu. İstiklal Marşımız okunduğu anda Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmayan Türk vatandaşlar marşa coşkuyla eşlik etti.

    O etkileyici anları bir vatandaşımız da telefonuyla video kaydına aldı.

    Türkiye-Çekya maçına Türk vatandaşlardan büyük ilgi İZLE

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