Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
413.958
-0.76%
EXEN Coin
24.57
3.10%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C
    Filenin Sultanları CEV'de bronz madalya kazandı

    Filenin Sultanları CEV'de bronz madalya kazandı

    A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız CEV turnuvasında 3.lük maçında Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 19:34
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 20:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    5'te 5 ile gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamamıştı.

    Giovanni Guidetti'nin ekibi, üçüncülük maçında ise Hollanda'yı 3-0 yendi ve bronz madalyayı kazanmayı başardı.

    Filenin Sultanları CEV de bronz madalya kazandı #1

    Filenin Sultanları CEV de bronz madalya kazandı #2

    Filenin Sultanları CEV de bronz madalya kazandı #3

    Filenin Sultanları CEV de bronz madalya kazandı #4

    YARI FİNALE NASIL GELDİK?

    Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na müthiş bir başlangıç yapmıştı. Giovanni Guidetti'nin ekibi; Hollanda, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Romanya'yı devirip, 5'te 5 ile gruptan lider çıktı. Ay-Yıldızlılar, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde Polonya'yı geçti.

    Filenin Sultanları CEV de bronz madalya kazandı #5

    YİNE SIRBİSTAN'A TAKILDIK

    Yarı finalde ise rakip 2019 yılında finalde kaybettiğimiz Sırbistan oldu. 37 sayı kaydeden Boskovic'i durduramayan

    Milliler, maçı 3-1 kaybetti ve şampiyonluk şansını yitirdi. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

    5. KEZ KÜRSÜYE ÇIKTIK

    Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) yaşayan A Milli Takım, 3. kez bronz madalya alarak toplamda 5. kez kürsü gördü.

    Filenin Sultanları CEV de bronz madalya kazandı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir