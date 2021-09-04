- Haberler
- Voleybol Haberleri
- Filenin Sultanları CEV'de bronz madalya kazandı
Filenin Sultanları CEV'de bronz madalya kazandı
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 19:34
- Güncelleme : 04.09.2021 - 20:40
5'te 5 ile gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamamıştı.
Giovanni Guidetti'nin ekibi, üçüncülük maçında ise Hollanda'yı 3-0 yendi ve bronz madalyayı kazanmayı başardı.
YARI FİNALE NASIL GELDİK?
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na müthiş bir başlangıç yapmıştı. Giovanni Guidetti'nin ekibi; Hollanda, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Romanya'yı devirip, 5'te 5 ile gruptan lider çıktı. Ay-Yıldızlılar, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde Polonya'yı geçti.
YİNE SIRBİSTAN'A TAKILDIK
Yarı finalde ise rakip 2019 yılında finalde kaybettiğimiz Sırbistan oldu. 37 sayı kaydeden Boskovic'i durduramayan
Milliler, maçı 3-1 kaybetti ve şampiyonluk şansını yitirdi. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.
5. KEZ KÜRSÜYE ÇIKTIK
Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) yaşayan A Milli Takım, 3. kez bronz madalya alarak toplamda 5. kez kürsü gördü.