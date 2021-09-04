Filenin Sultanları CEV'de bronz madalya kazandı

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız CEV turnuvasında 3.lük maçında Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazandı.

5'te 5 ile gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamamıştı.

Giovanni Guidetti'nin ekibi, üçüncülük maçında ise Hollanda'yı 3-0 yendi ve bronz madalyayı kazanmayı başardı.

YARI FİNALE NASIL GELDİK?

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na müthiş bir başlangıç yapmıştı. Giovanni Guidetti'nin ekibi; Hollanda, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Romanya'yı devirip, 5'te 5 ile gruptan lider çıktı. Ay-Yıldızlılar, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde Polonya'yı geçti.

YİNE SIRBİSTAN'A TAKILDIK

Yarı finalde ise rakip 2019 yılında finalde kaybettiğimiz Sırbistan oldu. 37 sayı kaydeden Boskovic'i durduramayan

Milliler, maçı 3-1 kaybetti ve şampiyonluk şansını yitirdi. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

5. KEZ KÜRSÜYE ÇIKTIK

Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) yaşayan A Milli Takım, 3. kez bronz madalya alarak toplamda 5. kez kürsü gördü.