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    Filenin Sultanları, Çin’e 3-1 yenildi

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 2'nci maçında Çin'e 3-1 mağlup oldu.
    • 03.06.2022 - 21:42
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    Filenin Sultanları, Çin’e 3-1 yenildi

    Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Milletler Ligi’ndeki ikinci maçta Çin ile karşılaştı.

    Filenin Sultanları ilk sette karşılaşmaya iyi başlamadı.

    Çin’in üst üste kullandığı servis atışlarına karşılık vermekte zorlanan ay-yıldızlı takım, rakibin savunmasını delmekte zorlandı. Ay-yıldızlı takım, teknik molaya 12-5 geride girdi.

    Setin ikinci bölümünde Çin’in gelen pasları iyi karşılaması sonucunda skor 21-12’yi gördü. Seti bırakmak istemeyen ay-yıldızlılar, her ne kadar dirense de ilk seti 25-16 skorla Çin kazandı.

    Milli takım ikinci sete daha iyi başladı. Ebrar’ın sayılarıyla 5-2’ye yükselen skorun ardından Çin, Eda ve Hande’nin savunmasını geçmekte zorlandı.

    İkinci sette eşitledik

    İkinci sette skor sıklıkla beraberliği görse de ay yıldızlılar soğukkanlılığı elden bırakmadı ve teknik molaya 12-10 önde gidildi. Zehra’nın sayılıarıyla 25-20’lik skorla ikinci set Türkiye’nin oldu.

    Üçüncü sete Çin önde başladı. Pasör çaprazların sayıları ve servis atışlarıyla öne geçmeye çalışan milli takım teknik molaya 12-8 geride gitti. Ay yıldızlılar, seti vermemek için mücadele etse de üçüncü set 16-25 ile Çin’in oldu.

    Dördüncü set, kıyasıya mücadeleye sahne olarak başladı. 9-9’luk beraberliğin ardından Çin, seri yakalayarak 12-9 öne geçti.

    Filenin Sultanları başarılı servisler ve savunmalarla beraberliği sağlamaya çalıştı fakat molaya Çin'in 20-17 üstünlüğü ile gidildi. Setin son bölümünde daha etkili olan Çin, seti 25-22, karşılaşmayı da 3-1 kazanmayı başardı.

    Çavuşoğlu ve Akşener tribündeydi

    DHA'nın haberine göre Ankara Spor Salonu’ndaki maçta Filenin Sultanları'na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tribünden izleyerek destek verdi.

    Filenin Sultanları, Çin’e 3-1 yenildi #1

    Filenin Sultanları, Çin’e 3-1 yenildi #2

    Filenin Sultanları, Çin’e 3-1 yenildi #3


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