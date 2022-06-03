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- Filenin Sultanları, Çin’e 3-1 yenildi
Filenin Sultanları, Çin’e 3-1 yenildi
- 03.06.2022 - 21:42
Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Milletler Ligi’ndeki ikinci maçta Çin ile karşılaştı.
Filenin Sultanları ilk sette karşılaşmaya iyi başlamadı.
Çin’in üst üste kullandığı servis atışlarına karşılık vermekte zorlanan ay-yıldızlı takım, rakibin savunmasını delmekte zorlandı. Ay-yıldızlı takım, teknik molaya 12-5 geride girdi.
Setin ikinci bölümünde Çin’in gelen pasları iyi karşılaması sonucunda skor 21-12’yi gördü. Seti bırakmak istemeyen ay-yıldızlılar, her ne kadar dirense de ilk seti 25-16 skorla Çin kazandı.
Milli takım ikinci sete daha iyi başladı. Ebrar’ın sayılarıyla 5-2’ye yükselen skorun ardından Çin, Eda ve Hande’nin savunmasını geçmekte zorlandı.
İkinci sette eşitledik
İkinci sette skor sıklıkla beraberliği görse de ay yıldızlılar soğukkanlılığı elden bırakmadı ve teknik molaya 12-10 önde gidildi. Zehra’nın sayılıarıyla 25-20’lik skorla ikinci set Türkiye’nin oldu.
Üçüncü sete Çin önde başladı. Pasör çaprazların sayıları ve servis atışlarıyla öne geçmeye çalışan milli takım teknik molaya 12-8 geride gitti. Ay yıldızlılar, seti vermemek için mücadele etse de üçüncü set 16-25 ile Çin’in oldu.
Dördüncü set, kıyasıya mücadeleye sahne olarak başladı. 9-9’luk beraberliğin ardından Çin, seri yakalayarak 12-9 öne geçti.
Filenin Sultanları başarılı servisler ve savunmalarla beraberliği sağlamaya çalıştı fakat molaya Çin'in 20-17 üstünlüğü ile gidildi. Setin son bölümünde daha etkili olan Çin, seti 25-22, karşılaşmayı da 3-1 kazanmayı başardı.
Çavuşoğlu ve Akşener tribündeydi
DHA'nın haberine göre Ankara Spor Salonu’ndaki maçta Filenin Sultanları'na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tribünden izleyerek destek verdi.