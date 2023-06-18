Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ikinci hafta dördüncü ve son maçında ilk setten itibaren üstün oyunuyla Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta son maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Filenin Sultanları maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Hong Kong'da oynanan mücadelenin karşılıklı sayılarla başlayan ilk setini ay-yıldızlılar, setin sonlarına doğru iyi oyununu salona yansıtan Melissa Vargas’ın önderliğinde 25-23 üstün tamamladı. İkinci sette sazı elinden bırakmayan Vargas’la birlikte file önünde de kontrolü elinden bırakmayan Sultanlar, 25-19'la durumu 2-0'a getirdi. Mücadeleyi 3-1 kazandık İyi başlayamadığı üçüncü sette farkı 1’e kadar indirse de öne geçmeyi başaramayan Milli Takım, seti 25-23’le kaybetti. Heyecan fırtınasına sahne olan dördüncü seti 25-20 alan Milli Takım, parkeden 3-1 galip ayrılarak ilk etapta 3 galibiyet 1 de mağlubiyet yaşadığı ligde ikinci haftayı da 3 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamladı. Üçüncü haftaya Tayland ev sahipliği yapacak Milletler Ligi'nin üçüncü hafta müsabakalarına Tayland'ın başkenti Bangkok ev sahipliği yapacak. 16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.