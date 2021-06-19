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    Filenin Sultanları Dörtlü Final'de

    FIVB Milletler Ligi’ndeki 14. maçında Güney Kore'yi 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, "Dörtlü Final"e yükselmeyi garantiledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2021 - 21:55
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    Filenin Sultanları Dörtlü Final'de

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) Asya temsilcisi Güney Kore’yi 3-1 mağlup etti.

    Turnuvadaki 14’üncü maçında 11. galibiyetine imza atan Ay-yıldızlılar, 2018 ve 2019’un ardından üst üste 3. kez "Dörtlü final"e yükseldi.

    Filenin Sultanları Dörtlü Final de #1

    AVRUPA KITASINI TEMSİL EDEN TEK TAKIM OLDU

    Filenin Sultanları, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 22.00’da Brezilya ile karşılaşacak.

    Filenin Sultanları Dörtlü Final de #2

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