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Filenin Sultanları Dörtlü Final'de
FIVB Milletler Ligi’ndeki 14. maçında Güney Kore'yi 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, "Dörtlü Final"e yükselmeyi garantiledi.
- Haber Merkezi
- 19.06.2021 - 21:55
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) Asya temsilcisi Güney Kore’yi 3-1 mağlup etti.
Turnuvadaki 14’üncü maçında 11. galibiyetine imza atan Ay-yıldızlılar, 2018 ve 2019’un ardından üst üste 3. kez "Dörtlü final"e yükseldi.
AVRUPA KITASINI TEMSİL EDEN TEK TAKIM OLDU
Filenin Sultanları, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 22.00’da Brezilya ile karşılaşacak.