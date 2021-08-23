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Filenin Sultanları Finlandiya'yı yenerek 4'te 4 yaptı

Filenin Sultanları Finlandiya'yı yenerek 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.