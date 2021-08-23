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- Filenin Sultanları Finlandiya'yı yenerek 4'te 4 yaptı
Filenin Sultanları Finlandiya'yı yenerek 4'te 4 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 22:01
- Güncelleme : 23.08.2021 - 22:10
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 4'te 4 yaptı.
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