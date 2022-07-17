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- Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ni madalyasız kapattı
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ni madalyasız kapattı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi bronz madalya maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu ve turnuvayı 4. sırada tamamladı.
- 17.07.2022 - 16:37
- Güncelleme : 17.07.2022 - 16:40
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 3.'lük maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları, rakibine 3-0 kaybetti ve madalya şansını kaçırdı
SETLER:
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-27 SIRBİSTAN
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 17-25 SIRBİSTAN
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 24-26 SIRBİSTAN