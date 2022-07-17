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    Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ni madalyasız kapattı

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi bronz madalya maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu ve turnuvayı 4. sırada tamamladı.
    • 17.07.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 16:40
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    Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ni madalyasız kapattı

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 3.'lük maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

    Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları, rakibine 3-0 kaybetti ve madalya şansını kaçırdı

    SETLER:

    1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-27 SIRBİSTAN

    2. SET SONUCU: TÜRKİYE 17-25 SIRBİSTAN

    3. SET SONUCU: TÜRKİYE 24-26 SIRBİSTAN

    Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi ni madalyasız kapattı #1

    Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi ni madalyasız kapattı #2

    Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi ni madalyasız kapattı #3


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