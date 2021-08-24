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- Filenin Sultanları, Hollanda'yı yenerek gruptan lider çıktı
Filenin Sultanları, Hollanda'yı yenerek gruptan lider çıktı
Filenin Sultanları, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu beşinci maçında karşılaştığı Hollanda'yı da yenerek 5'te 5 yaptı ve grubunu lider tamamladı.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 19:26
- Güncelleme : 24.08.2021 - 19:34
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takımımız, D Grubu'nu namağlup lider olarak tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.
Ay-yıldızlı ekibimiz ilk seti ve ikinci seti aynı skorla 25-21 kazandı.
FİLENİN SULTANLARI, HOLLANDAYI DA DEVİRDİ
Filenin Sultanları, üçüncü sette de güçlü rakibinin geri dönüşüne izin vermedi.
Seti 25-20 alan Ay-yıldızlı ekibimiz, maçtan 3-0 galip ayrıldı
NAĞMALUP SERİ DEVAM EDİYOR
Milliler daha önce Romanya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya'yı mağlup etmişti.
Öte yandan Filenin Sultanları, B Grubu'nun dördüncüsü ile Bulgaristan'ın Plovdiv şehrindeki Kolodruma Spor Salonunda karşı karşıya gelecek.