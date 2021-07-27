Filenin Sultanları, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda takım sporlarındaki tek temsilcimiz A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'i 3-0 mağlup ederek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Filenin Sultanları bu kez İtalya'ya rakip oldu.

EGONU PERFORMANSIYLA MAÇA DAMGA VURDU

İtalya karşılaşmadan 3-1 galip ayrılırken maça İtalyan Paola Egonu damga vurdu.

Karşılaşmanın ilk seti İtalya üstünlüğü ile sona erdi. İtalya ilk seti 25-22 kazanırken 23 yaşındaki Nijerya asıllı İtalyan Paola Egonu karşılaşmanın ilk setine damga vurdu.

EDA ERDEM DÜMENE GEÇTİ

Egonu ile ikinci sete de iyi bir başlangıç yapan İtalya, setin sonlarına doğru üstünlüğünü kaybetti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Meryem Boz ve Eda Erdem Dündar önderliğinde müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Karşılaşmanın ikinci seti A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 25-23'lük üstünlüğü ile sona erdi. Eda Erdem Dündar, Meryen Boz ve Zehra Güneş ikinci setteki geri dönüşün kahramanları oldu.

İTALYA ÜÇÜNCÜ SETTE HATA YAPMADI

Karşılaşmanın üçüncü setinde bu kez geri dönüşü gerçekleştiren taraf İtalya oldu. Egonu ve Sylla ile üst üste sayılar bulan İtalya, serviste hata yapmazken Filenin Sultanları Meliha, Zehra ve Hande Baladın ile üst üste 3 kez servis hatası yaptı.

SYLLA VE EGONU, İTALYA'YI AYAKTA TUTTU

İtalya, A Milli Kadın Voelybol Takımımız önünde karşılaşmanın 3. setinden 25-20 önde kapattı. İtalya'da Sylla ve Egonu ikilisinin bulduğu sayılar İtalya'nın seti önde bitirmesinde büyük rol oynadı.

EGONU 3 SETTE 25 SAYI ATTI

İtalya'da karşılaşmaya Paola Egonu damga vurdu. Nijerya asıllı 23 yaşındaki yıldız 3 sette toplam 25 sayı kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti.

EGONU SON SETTE DE TAKIMINI TAŞIDI

İtalya 4. setin başından sonuna kadar üstünlüğünü sürdürdü. Egonu bu sette de smaç sayılarıyla İtalya'nın en önemli isimlerinden oldu.

İtalya son seti de 25-15 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız 29 Temmuz Perşembe günü ABD ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız maçta birçok kez geri dönüş yapmasına karşın İtalya'nın sert savunmasını geçemedi. İtalya'da Paola Egonu karşılaşmaya damga vururken 23 yaşındaki yıldız voleybolcu sosyal medyanın da gündemine oturdu.