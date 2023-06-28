Filenin Sultanları, Japonya'ya yenildi A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta ilk mücadelesinde Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ilk maçında Japonya ile karşılaştı.

Bangkok'ta oynanan mücadelenin çekişmeli geçen ilk setini ay-yıldızlılar, Ebrar Karakurt’un etkili oyununa rağmen üstünlüğü bir türlü eline alamayarak 25-23 geride tamamladı.

File önündeki iyi mücadelesiyle ikinci sete önde başlayan Sultanlar, sonradan geriye düşmekten kurtulamadı ve bu seti de 25-23 kaybetti.

Filenin Sultanları sonunu getiremedi

Baştan sona önde götürdüğü üçüncü sette farkın erimesine izin vermeyen Milli Takım, seti 25-21’lik skorla alarak durumu 2-1’e getirdi.

Önceki sette yakaladığı konsantrasyonu bozmayan millilerimiz dördüncü seti 25-16 kazanarak maçı karar setine taşıdı.

Etkili servislerine çözüm üretilemeyen Japonya, karar setini 15-9 önde tamamlayarak Filenin Sultanları'nı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla millilerimiz ligdeki 3. mağlubiyetini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk iki haftayı üçüncü sırada bitirdiği Milletler Ligi'nin üçüncü hafta müsabakalarına Tayland'ın başkenti Bangkok ev sahipliği yapıyor.

16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

Finaller ABD'de

2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi üçüncü haftasındaki maç programı şu şekilde:

Yarın:

Tayland-Türkiye

30 Haziran

Brezilya-Türkiye

2 Temmuz:

Hırvatistan-Türkiye