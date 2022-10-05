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    Filenin Sultanları, Kanada'yı mağlup etti

    Filenin Sultanları, Kanada'yı mağlup etti

    FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası 2. turundaki 2. maçında Filenin Sultanları, Kanada'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
    • 05.10.2022 - 19:56
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 20:09
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    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Voleybol Dünya Şampiyonası'nın son 16 turundaki ikinci maçında Kanada ile karşı karşıya geldi.

    İkinci tura 3-0'lık Almanya galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, Kanada'yı da 3-0 ile geçmeyi başardı.

    Kadın Voleybol Milli Takımımız, Kanada karşısında ilk seti 25-22'lik üstünlükle tamamladı. İlk sette en skorer isim 8 sayıyla Milli Takımımızdan Ebrar Karakurt oldu. Ebrar, 8 hücum sayısıyla ilk sette büyük fark yarattı. Kanada'da ise Kiera Van Ryk, 6 sayıyla oynadı.

    İkinci çeyreğin son bölümünde Ebrar Karakurt'un servis sayılarıyla Millilerimiz, 19-23'ten geri geldi. Filenin Sultanları, setin sonunu müthiş oynayarak 26-24 set sonucuyla 2-0'ı yakaladı. İkinci set sonunda Ebrar Karakurt, 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer isim konumundayken Kanada'da Kiera Van Ryk'ın da 13 sayısı bulunuyor.

    Filenin Sultanları, Kanada yı mağlup etti #1

    Kanada da galibiyetle başlamıştı

    İlk tur gruplarında ABD ve Sırbistan'a 3-0'lık skorlarla kaybeden Kanada Kadın Voleybol Milli Takımı, ikinci tur gruplarındaki ilk maçında Tayland'ı 3-1 ile geçmişti. Kanada'nın en skorer ismi 25 sayıyla Alexa Gray olurken ülkemizde Türk Hava Yolları SK forması giyen Kiera Van Ryk de 24 sayıyla oynamıştı. Kanada, son 16 turundaki ilk yenilgisini Filenin Sultanları'na karşı almış oldu.

    Filenin Sultanları, Kanada yı mağlup etti #2

    Millilerden üst üste 6 galibiyet

    Kadın Voleybol Milli Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'na Tayland mağlubiyeti ile başlamıştı. Sonrasında Milliler, ilk tur gruplarında Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya'yı devirmeyi başardı. İkinci tur grubunda da ilk maçında Almanya'yı 3-0 ile geçen Filenin Sultanları, Kanada'yı da 3-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

    Filenin Sultanları, Kanada yı mağlup etti #3

    Filenin Sultanları, Kanada yı mağlup etti #4


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