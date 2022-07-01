Petrol
109.21
0.00%
Euro
17.492
-0.20%
Dolar
16.6956
-0.02%
Altın
969.02
-0.09%
Borsa
2405
0.14%
Bitcoin
318.340
-6.20%
BTXN Coin
6.48
-1.81%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Hollanda'ya set vermedi

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Hollanda'yı 3-0 yendi.
    • 01.07.2022 - 01:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Hollanda'ya set vermedi

    Milletler Ligi’nin 3. hafta karşılaşmaları Kanada'nın Calgary kentinde oynanıyor.
    Milli takım, FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki üçüncü maçında yarın TSİ 02.00'de Japonya ile karşılaşacak.

    Türkiye: 3 - Hollanda: 0

    Salon: Calgary

    Hakemler: Gonzalez Daniel (Meksika), Perez Perez Lourdes (Küba)

    Türkiye: Meryem Boz, Hande Baladın, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu (Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Simge Şebnem Aköz, Acar Aylin, Meliha İsmailoğlu, Sıla Çalışkan)

    Hollanda: Plak, Bongaerts, Baijens, Jasper, Timmerman, Buijs, (Dambrink, Knollema, Schoot, Savelkoel, Reesink, Korevaar, Lohuis)

    Setler: 25-23, 25-11, 25-21

    Filenin Sultanları Milletler Ligi nde Hollanda ya set vermedi #1


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Minik hacı adayları Kabe'de
    Yaşam

    Minik hacı adayları Kabe'de

    'PKK’ya katılım 100 sınırına geldi'
    Gündem

    'PKK’ya katılım 100 sınırına geldi'

    Görüş Bildir