Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Hollanda'yı yendi A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Hollanda'yı 3-1 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

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AA & Ensonhaber

Geçen yıl Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olarak tarihe geçen ve 2024 milli takım sezonunu Antalya'da açan "Filenin Sultanları", ilk haftanın ikinci maçında Antalya Spor Salonu'nda Hollanda ile karşılaştı.

Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk setin başında rakibine sayı şansı tanımadan 5-0 öne geçti. Savunma ve hücumda üstün bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, bu seti 11 sayı farkla 25-14 kazanarak skoru 1-0 yaptı.

İkinci set

İkinci setin başında Hollanda'nın ataklarına engel olamayan ve 3-0 geriye düşen "Filenin Sultanları", Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in performanslarıyla öne çıktığı setin ortasında etkili servis, blok ve smaç sayılarıyla 6 farklı üstünlüğe ulaştı: 10-16.

Türkiye bu sette 20-19 öndeyken Melissa Vargas, Hollanda'nın sayısına engel olmak için saha kenarında oturanların üzerine giden topa müdahalede bulunmak istedi. Seyircilerin üzerine yığılan Vargas, düşme pahasına yaptığı bu hareketle seyircinin alkışını aldı, ancak çabası sayıya engel olmaya yetmedi.

Hollanda'nın setin son bölümünde 24-23 öne geçmesi üzerine A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, mola aldı. "Filenin Sultanları", ikinci seti 25-23 kaybetti: 1-1.

Üçüncü set

Üçüncü sete üstün başlayan taraf, A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu. "Filenin Sultanları", 6 sayı farka ulaştığı (12-18) seti, 25-23 kazanarak yeniden öne geçti: 1-2.

Ay-yıldızlı ekip, karşılıklı sayılarla geçen dördüncü seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı.

Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında dün Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki üçüncü karşılaşmasında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile saat 20.00'de karşılaşacak.

Hollanda: 1 - Türkiye: 3

Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Ziling Wang (Çin)

Hollanda: Plak, Lohuis, Jasper, Buijs, Baijens, Van Aalen (Reesink, Dijkema, Dambrink, Timmerman, Knollema, Marring)

Türkiye: Elif Şahin, Beyza Arıcı, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Tuğba İvegin, Ayça Aykaç Altıntaş, Derya Cebecioğlu)

Setler: 14-25, 25-23, 23-25, 18-25

Süre: 102 dakika (21, 27, 29, 25)