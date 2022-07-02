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- Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Japonya'yı da yendi
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Japonya'yı da yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 3. maçında japonya'yı 3-1 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 02.07.2022 - 03:54
Milletler Ligi’nin 3. hafta karşılaşmaları Kanada'nın Calgary kentinde oynanıyor.
Milli takım, FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki üçüncü maçını Japonya ile oynadı.
Türkiye, 25-20, 25-15, 18-25 ve 25-22'lik setlerle Japonya'yı 3-1 yenerek11 maçta 7. galibiyetini elde etmiş oldu.
Bir sonraki maç ABD ile
A Milliler, bir sonraki maçını TSİ 23.00'te ABD ile oynayacak.