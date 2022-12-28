Filenin Sultanları ona emanet: Daniele Santarelli kimdir, nereli?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan Daniele Santarelli oldu. İşte Santarelli'nin merak edilen biyografisi...

Tokyo 2020 Olimpiyatları başta olmak üzere Giovanni Guidetti ile birçok başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yeni çalıştırıcısı ile yola devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Voleybol Federasyonu, Giovanni ile ayrılık kararı alındığını açıklamıştı. Filenin Sultanları ile vedalaşan antrenörün Sırbistan ile anlaştığı öğrenildi.

Millilerin yeni hocası kim olacka merak edilirken, TVF'den yeni bir duyuru geldi.

TVF yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli getirilmiştir." denildi.

Voleybol tutkunları ise Daniele Santarelli hakkında araştırmalara başladı. Biyografisi merak konusu olan Santarelli kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranıyor.

İşte A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yeni başantrenörü...

Daniele Santarelli kimdir?

Daniele Santarelli 8 Haziran 1981'de Foligno'da doğdu. İtalyan bir voleybol koçu ve eski bir oyuncu olan Santarelli için Türkiye macerası başlıyor.

41 yaşındaki İtalyan antrenör Daniele Santarelli, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi (2020-2021 sezonu), 2 kez de Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda (2019, 2022) kupa sevinci yaşadı.

Milli takım kariyerinde 2018-2022 yıllarında Hırvatistan'da görev yapan İtalyan başantrenör, 2022'de başına geçtiği Sırbistan Milli Takımı'nı dünya şampiyonu yaptı.