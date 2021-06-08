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Filenin Sultanları, Rusya'yı devirdi
FIVB Milletler Ligi'nde 9. maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, güçlü rakibi Rusya'yı 3-2 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 16:20
FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ne yenilerek galibiyet serisi bozulan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 9. maçta Rusya ile kozlarını paylaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan müsabakada Filenin Sultanları rakibi Rusya’yı 3-2 mağlup etti.
TURNUVADAKİ 8. GALİBİYET
Bu galibiyetle Milliler, turnuvadaki 8. Galibiyetini aldı.