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    Filenin Sultanları, Rusya'yı devirdi

    FIVB Milletler Ligi'nde 9. maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, güçlü rakibi Rusya'yı 3-2 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 16:20
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    Filenin Sultanları, Rusya'yı devirdi

    FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ne yenilerek galibiyet serisi bozulan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 9. maçta Rusya ile kozlarını paylaştı.

    Büyük çekişmeye sahne olan müsabakada Filenin Sultanları rakibi Rusya’yı 3-2 mağlup etti.

    TURNUVADAKİ 8. GALİBİYET

    Bu galibiyetle Milliler, turnuvadaki 8. Galibiyetini aldı.

    Filenin Sultanları, Rusya yı devirdi #1

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