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    Filenin Sultanları, Sırbistan'a kaybetti

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı final maçında son şampiyon Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 20:24
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 20:33
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    Filenin Sultanları, Sırbistan'a kaybetti

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşılaştı.

    41 dakika süren ilk sette rakibini 34-32 yenen Filenin Sultanları, 1-0 öne geçti. Sonraki setleri 28-26, 25-23 ve 25-13 kazanan Sırbistan, adını 2021 Avrupa Şampiyonası finaline yazdırdı.

    SULTANLAR, ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK

    Yalnızca 2 set vererek namağlup bir şekilde yarı finale kadar yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan mağlubiyetinin ardından Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle turnuvada 3.'lük müsabakasına çıkacak.

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    7 MAÇI DA KAZANDILAR

    'Filenin Sultanları' şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükselmişti.

    Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etmişti.

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