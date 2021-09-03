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Filenin Sultanları, Sırbistan'a kaybetti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı final maçında son şampiyon Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 20:24
- Güncelleme : 03.09.2021 - 20:33
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşılaştı.
41 dakika süren ilk sette rakibini 34-32 yenen Filenin Sultanları, 1-0 öne geçti. Sonraki setleri 28-26, 25-23 ve 25-13 kazanan Sırbistan, adını 2021 Avrupa Şampiyonası finaline yazdırdı.
SULTANLAR, ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK
Yalnızca 2 set vererek namağlup bir şekilde yarı finale kadar yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan mağlubiyetinin ardından Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle turnuvada 3.'lük müsabakasına çıkacak.
7 MAÇI DA KAZANDILAR
'Filenin Sultanları' şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükselmişti.
Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etmişti.