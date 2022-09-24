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    Filenin Sultanları, Tayland'a mağlup oldu

    Filenin Sultanları, Tayland'a mağlup oldu

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu.
    • 24.09.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 16:54
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    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül - 15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda Tayland ile Hollanda'nın Arnhem şehrinde karşılaştı.

    Sultanlar, rakibi Tayland'a karar seti sonucunda 3-2 yenildi.

    2-1 öne geçtiğimiz maçta mağlup olduk

    Milliler, ilk seti 25 - 17'lik skorla kazanırken, ikinci set Tayland'ın 31-29'luk üstünlüğüyle geçildi. Filenin Sultanları, 3. seti 25-22'yle alarak 2-1 öne geçti.

    Maçı bırakmayan Tayland, 4. seti 25-19 kazandı ve maçta karar setine geçildi. Final setini Tayland, Milliler karşısında 15-13'lük skorla aldı ve maçı 3-2 kazandı.

    Filenin Sultanları, Tayland a mağlup oldu #1

    Gruba mağlubiyetle başladık

    Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nda yer aldığı B Grubu'na mağlubiyetle başlamış oldu.

    Grupta Tayland'ın yanı sıra Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore ve Hırvatistan da yer alıyor.

    Filenin Sultanları, Tayland a mağlup oldu #2

    Sıradaki rakibimiz Güney Kore

    Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada bitiren takımlar ikinci etaba yükselecek. Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında 27 Eylül 2022 tarihinde Güney Kore ile karşılaşacak.

    Filenin Sultanları, Tayland a mağlup oldu #3

    Filenin Sultanları, Tayland a mağlup oldu #4


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