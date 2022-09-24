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- Filenin Sultanları, Tayland'a mağlup oldu
Filenin Sultanları, Tayland'a mağlup oldu
- 24.09.2022 - 16:43
- Güncelleme : 24.09.2022 - 16:54
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül - 15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda Tayland ile Hollanda'nın Arnhem şehrinde karşılaştı.
Sultanlar, rakibi Tayland'a karar seti sonucunda 3-2 yenildi.
2-1 öne geçtiğimiz maçta mağlup olduk
Milliler, ilk seti 25 - 17'lik skorla kazanırken, ikinci set Tayland'ın 31-29'luk üstünlüğüyle geçildi. Filenin Sultanları, 3. seti 25-22'yle alarak 2-1 öne geçti.
Maçı bırakmayan Tayland, 4. seti 25-19 kazandı ve maçta karar setine geçildi. Final setini Tayland, Milliler karşısında 15-13'lük skorla aldı ve maçı 3-2 kazandı.
Gruba mağlubiyetle başladık
Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nda yer aldığı B Grubu'na mağlubiyetle başlamış oldu.
Grupta Tayland'ın yanı sıra Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore ve Hırvatistan da yer alıyor.
Sıradaki rakibimiz Güney Kore
Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada bitiren takımlar ikinci etaba yükselecek. Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında 27 Eylül 2022 tarihinde Güney Kore ile karşılaşacak.